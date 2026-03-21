El EMOTIVO mensaje de Alexis Vega para Álvaro Fidalgo tras su convocatoria a Selección Mexicana

Luego de que Álvaro Fidalgo compartiera en redes sociales un mensaje cargado de emoción por su convocatoria a la Selección Mexicana, la reacción no tardó en llegar. “Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana”, escribió el mediocampista.

Minutos después, entre los comentarios apareció Alexis Vega, quien también está de regreso con el Tri tras superar una lesión, con un mensaje breve pero significativo: “Maguito”. Un gesto que no solo se volvió viral, sino que también refleja el respaldo del grupo hacia Fidalgo en su primera convocatoria oficial, en un momento clave en el que comienza a competir por un lugar rumbo al Mundial.

Más allá de lo mediático, Fidalgo se suma a un proceso competitivo en el que buscará consolidarse y pelear por un lugar en la lista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un mediocampo donde hay alta exigencia y constante evaluación.

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¿Cuándo debutaría Fidalgo con México?

Si no hay contratiempos, Fidalgo podría tener sus primeros minutos el 28 de marzo ante Portugal, en un partido especial que marcará la reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, tras su remodelación rumbo al Mundial de 2026.

Posteriormente, México enfrentará a Bélgica el 31 de marzo en Chicago, otro duelo de alta exigencia donde también podría ver acción.

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¿Dónde ver en vivo y gratis los partidos de México vs Portugal y Bélgica?

Los dos encuentros se podrán seguir en vivo y sin costo a través de TV Azteca Deportes.

La transmisión estará disponible en:



Canal 7 de televisión abierta

Sitio web oficial

Aplicación oficial

Con este escenario, la atención estará puesta en el posible debut de Fidalgo, quien no solo vive su primera convocatoria, sino que comienza su camino en la lucha por ganarse un lugar en el Tri de cara al Mundial.

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