¡ÚLTIMA HORA! El HISTÓRICO campeón del mundo que sería el elegido para dirigir al Real Madrid la próxima temporada

La crisis del Real Madrid ha encendido las alarmas en la recta final de la temporada, y Álvaro Arbeloa ha quedado en el centro de las críticas tras una serie de resultados negativos que han obligado a la directiva a moverse de cara al verano.

En ese escenario, de acuerdo a prensa europea, el nombre de Didier Deschamps ha tomado fuerza como el principal candidato para asumir el banquillo merengue rumbo a la próxima campaña.

El actual seleccionador de Francia ya anunció que dejará su cargo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, cerrando un ciclo histórico de 14 años que incluye el título mundialista en Rusia 2018 y la Nations League 2021.

Su perfil encaja perfectamente con lo que busca el club blanco: experiencia en la élite, capacidad para gestionar vestuarios llenos de figuras y una mentalidad competitiva probada. Además, su relación con jugadores clave como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga lo posiciona con ventaja dentro del proyecto.

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La terna de Florentino: los DT que compiten con Deschamps

De acuerdo con los mismos reportes de la prensa europea, aunque Deschamps lleva la delantera, en los pasillos de Valdebebas también se analizan otras opciones de peso para sustituir a Arbeloa en el verano de 2026.

El alemán Jürgen Klopp es uno de los grandes deseos tanto de la afición como de un sector de la directiva. Tras su salida de Liverpool, su estilo vertical y su capacidad para reconstruir vestuarios lo convierten en un candidato ideal para potenciar figuras como Mbappé y Vinícius Jr.

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Otro nombre que seduce a la directiva es el de Julian Nagelsmann, actual seleccionador de Alemania. Su perfil joven, táctico y moderno representa una apuesta a futuro alineada con la visión de renovación del club.

También aparece en la lista Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina. Su capacidad para gestionar grupos y su liderazgo silencioso lo colocan como una opción similar al perfil que en su momento representó Carlo Ancelotti.

Finalmente, el nombre de casa, Raúl González, sigue presente. Sin embargo, todo apunta a que la directiva prefiere que continúe su proceso de formación antes de asumir el mando del primer equipo.

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