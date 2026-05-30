El histórico goleador mexicano que sigue activo y nunca pasó por la Liga BBVA MX

El futbol es el autor principal de grandes historias, pero hay otras en las que nunca llega la justicia divina; tal es el caso de un goleador mexicano que, pese a ser un histórico por ser el máximo romperredes en la Segunda División, nunca pasó por la Liga BBVA MX, donde Chivas está dispuesto a pagar 6 millones por su primer refuerzo para el Apertura 2026.

Luis Razo es el máximo goleador de la Liga de Expansión MX con 54 dianas, división en la que ha hecho toda su carrera al jugar para 3 clubes, entre ellos Mineros de Zacatecas, donde marcó la mayoría de sus anotaciones, como los 2 goleadores de Toluca que comandan su ataque y son las promesas del club.

Luis Razo nunca ha jugado en Primera División, pese a que es el goleador histórico de la Liga de Expansión MX.|Wiwi Razo

Coyotes de Tlaxcala – 7 goles

– 7 goles Mineros de Zacatecas – 44 goles

– 44 goles Tampico Madero – 2 goles.

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El delantero que nunca ha jugado en la Liga BBVA MX

Wiwi es uno de esos casos extraños en el futbol, pues, pese a que es un histórico en la Liga de Expansión MX, nunca ha recibido una oportunidad de mostrarse en el máximo circuito. El nacido en Irapuato inició su carrera en 2012 con el club de su ciudad en la Liga Premier, mejor conocida como Tercera División.

Con la Trinca Fresera estuvo en 3 etapas distintas, en las que marcó un total de 45 goles, tanto en la fase regular como en la Liguilla. Posteriormente, Razo formó parte de Celaya, pero pasó sin pena ni gloria al no hacer anotaciones.

Luis también formó parte de los Coyotes de Tlaxcala, donde marcó un total de 7 goles, hasta que en el Apertura 2022 fichó con Mineros de Zacatecas, donde su carrera despuntó al obtener un título de goleo.

El jugador de 32 años cerró una etapa con Mineros luego de más de 3 años en la institución, para fichar con Tampico Madero en este Clausura 2026, torneo en el que su club perdió la final ante Tepatitlán.