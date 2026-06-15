El horario EXACTO para ver el Irán vs Nueva Zelanda, partido del Grupo G del Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su curso y este lunes 15 de junio nos presenta un duelo sumamente interesante dentro del Grupo G: Irán se enfrenta a Nueva Zelanda. Este choque ha generado una gran expectativa, pues se trata de una confrontación entre dos escuadras que buscarán aprovechar cada oportunidad para sumar unidades y fortalecer sus aspiraciones de acceder a la siguiente fase del torneo más importante del mundo.

Horario exacto del partido

Para todos aquellos aficionados que siguen de cerca el desarrollo de esta Copa del Mundo, es esencial tener presente la hora precisa en la que dará inicio este encuentro. El enfrentamiento está programado para llevarse a cabo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede del enfrentamiento: Estadio Los Ángeles, InglewoodEl terreno de juego que servirá como marco para este interesante duelo será el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California. Este inmueble, reconocido por ser uno de los recintos más vanguardistas y con mayor capacidad técnica para albergar grandes eventos deportivos internacionales, será el epicentro donde tanto la selección de Nueva Zelanda como el representativo iraní buscarán imponer su estilo de juego. La elección de esta sede resalta la relevancia de este partido en el calendario del Mundial 2026, convirtiendo a Inglewood en el punto de encuentro para una de las disputas tácticas más atractivas de la fase de grupos.

Con el objetivo claro de clasificar a la siguiente ronda, tanto Irán como Nueva Zelanda llegan a este compromiso tras un periodo de intensa preparación. Nueva Zelanda tiene la mira puesta en demostrar su evolución futbolística, mientras que Irán apostará por su habitual rigor y orden defensivo. Todo está listo para que el balón ruede en el Estadio Los Ángeles, en un partido que promete ser fundamental para determinar el futuro del Grupo G.

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