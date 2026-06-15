INSÓLITO: selección de Sudamérica pide que su portero reciba el mismo reconocimiento que Memo Ochoa en el Mundial 2026

Guillermo Memo Ochoa fue reconocido por la casa madre del futbol en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ese motivo luce un parche en la manga de su playera durante los partidos de México. Sin embargo, una selección de Sudamérica pide que su portero tenga el mismo reconocimiento y sorprende.

Uruguay, una de las selecciones que jugará en México, elevó un pedido a FIFA para que se considere a Fernando Muslera como “leyenda de los mundiales”, con su parche. La AUF constató que FIFA no lo tenía en cuenta ya que en Qatar 2022 no sumó minutos, a pesar de estar transitando su 5ª participación en la fiesta máxima.

Crédito: Mexsport

Todos los partidos que jugó Fernando Muslera en mundiales

La polémica viene con que Muslera no lucirá el parche que sí tienen jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Memo Ochoa, ya que está pactado para futbolistas que jugaron 5 o más mundiales. El uruguayo fue convocado 5 veces, pero no sumó minutos en Qatar 2022. Su participación en mundiales fue la siguiente:

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010: 7 partidos jugados (todos). Uruguay quedó 4°.

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: 4 partidos jugados (todos). Uruguay perdió en octavos.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: 5 partidos jugados (todos). Uruguay perdió en cuartos.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: 0 partidos jugados (ninguno). Uruguay perdió en grupos.

Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026: En disputa.

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Todos los partidos que jugó Memo Ochoa en mundiales

El mexicano fue convocado 6 veces, pero no sumó minutos en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 ni en el debut de Norteamérica 2026. Su participación en mundiales fue la siguiente:

Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006: 0 partidos jugados (ninguno). México perdió en octavos.

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010: 0 partidos jugados (ninguno). México perdió en octavos.

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: 4 partidos jugados (todos). México perdió en octavos.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: 4 partidos jugados (todos). México perdió en octavos.

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: 3 partidos jugados (todos). México perdió en grupos.

Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026: En disputa.

¿Qué jugadores llevarán el parche Legacy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El parche “Legacy” en la manga lo llevan aquellos que tienen más de 4 ediciones del Mundial jugadas. Ellos son: