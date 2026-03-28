El impresionante aumento de precio de la Hormiga González en menos de un año con Chivas

Armando “Hormiga” González ha tenido un año de ensueño, ya que un torneo atrás se consagró como titular en Chivas al dejar en la banca a referentes como Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, mientras que en este Clausura 2026 busca su bicampeonato de goleo y acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a ello, su precio aumentó de una manera impresionante, aunque no se compara con lo que gana Germán Berterame en Inter Miami.

El delantero del Rebaño Sagrado actualmente tiene un precio de 15 millones de euros (más 312.7 millones de pesos), según el portal Transfermarkt. Con esta nueva actualización del 26 de marzo, el seleccionado mexicano se consolida como el jugador más valioso de la Liga BBVA MX, superando a Érik Lira, quien es imprescindible para Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

El precio actual del delantero es de 15 millones de euros.|Chivas

En menos de un año, González tuvo un aumento en su valor de mercado de 13.5 millones de euros (260.6 millones de pesos), ya que en mayo de 2025 su costo era tan solo de 1.5 millones (31.2 millones de pesos), cuando todavía peleaba por un puesto en el cuadro titular del Rebaño Sagrado.

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Los méritos de la Hormiga González para incrementar su precio

La “Hormiga” lleva un año siendo uno de los delanteros más letales del futbol mexicano, pues en el Apertura 2025 se consagró campeón de goleo junto a Joao Pedro de Atlético de San Luis y Paulinho de Toluca. Ese semestre representó mucho para el jugador de 22 años, ya que se ganó la titularidad de a poco.

Mientras que en este Clausura 2026 está en la pelea por conquistar su bicampeonato de goleo y jugar su primera Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, con la que debutó en noviembre de 2025, pero fue hasta febrero de este año que pudo marcar su primera anotación con el jersey tricolor.

Armando tiene contrato vigente con Chivas hasta finales de 2029, pero tiene una cláusula millonaria en caso de que algún equipo, tanto de México como de Europa, lo quiera. El viejo continente podría ser el próximo destino del delantero en caso de que siga con su racha goleadora, pues incluso un equipo de Rusia ya pujó por él, pero el futbolista decidió permanecer en México.