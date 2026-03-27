Mientras Hormiga González gana 21 millones, este es el altísimo salario de Germán Berterame en la MLS

Mientras que en los últimos tiempos se ha comparado el salario de Armando González con el de Gilberto Mora, muchos también se preguntan la diferencia salarial entre la “Hormiga” y Germán Berterame, la estrella que se marchó de los Rayados de Monterrey al Inter de Miami para jugar junto a Lionel Messi. Pues el de la MLS gana muchísimo más que el de la Liga MX.

Mientras en la Liga BBVA MX se celebra la consolidación de nuevas joyas, a tal punto de que se comparó el sueldo de la Hormiga con Chicharito en Chivas, la MLS sigue demostrando su fortaleza financiera con jugadores estrellas. Pues González gana 21 millones de pesos mexicanos en el Guadalajara, mientras Berterame recibe más de 120 millones en Inter Miami.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

El bombazo de Berterame: Sueldo de leyenda en Miami

Para nadie es un secreto que el equipo de las Garzas no escatima en gastos. Para llevarse a Berterame, el conjunto de Florida desembolsó la impactante cifra de 15 millones de dólares por su traspaso, buscando el socio ideal para Luis Suárez y Leo Messi. Sin embargo, lo que realmente rompe el mercado es su ficha como Jugador Franquicia.

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Informes cercanos a la liga estadounidense estiman que el atacante percibe entre 6 y 8 millones de dólares por temporada. Esta cifra lo coloca en el mismo escalafón salarial que figuras históricas como Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes colgaron los tachones en el último tiempo.

Crédito: Mexsport

El blindaje de la “Hormiga” González en Chivas

En la otra cara de la moneda está el presente de Armando González. Tras pulverizar récords en Guadalajara y convertirse en el "killer" de confianza de Gabriel Milito, la directiva rojiblanca decidió premiarlo a finales de 2025. La "Hormiga" pasó de un sueldo de canterano a percibir 1.2 millones de dólares anuales, lo que equivale a unos 21 millones de pesos mexicanos.

Comparativa salarial y de mercado entre Berterame y la Hormiga

Germán Berterame (Inter Miami, 27 años): costo de ficha de 15 millones de dólares. Salario anual de entre 6 y 8 MDD (Aprox. 120-140 millones de pesos mexicanos). Jugador Franquicia.

costo de ficha de 15 millones de dólares. Salario anual de entre 6 y 8 MDD (Aprox. 120-140 millones de pesos mexicanos). Jugador Franquicia. Hormiga González (Chivas, 22 años): valor de mercado de 15 millones de euros. Salario anual de 1.2 MDD (Aprox. 21 MDP).

La diferencia es abismal, pero el techo de la Hormiga parece no tener límite. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, no sería raro que pronto un club europeo o de la misma MLS intente igualar los números que recibe Berterame para sacarlo de las Chivas.

