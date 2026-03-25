El crack de Cruz Azul que es imprescindible para Javier Aguirre en México y la razón es clarísima
Uno de los futbolistas de la Selección Nacional puede aparecer en diferentes posiciones del campo de juego
Mientras se habla de que México negociaría con Gianni Infantino para tener el próximo Mundial, la Selección Nacional se está preparando de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y faltan pocos días para que el equipo azteca afronte los dos amistosos contra Portugal y Bélgica. En ese marco, hay un crack de Cruz Azul que es imprescindible para Javier Aguirre.
Con la Copa del Mundo cada vez más cerca (y un álbum que será más caro que nunca), el entrenador mexicano está diagramando lo que será su lista definitiva de 26 jugadores para afrontar la justa internacional. En ese marco, uno de los futbolistas convocados para esta doble fecha y que sería muy importante para el DT es Erik Lira, el volante de Cruz Azul.
Erik Lira es fundamental para Javier Aguirre en México por su polivalencia
El “Vasco” Aguirre no tiene otro jugador como Erik Lira en la plantilla, pues es el único que tiene experiencia jugando como pivote; o como líbero y como ‘stopper’ en línea de 3 defensores. Edson Álvarez y Luis Romo no están disponibles, por lo cual el centrocampista de Cruz Azul es el único capaz de rendir en esas funciones.
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Los números de Erik Lira como jugador de Cruz Azul
De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Erik Lira en Cruz Azul han sido los siguientes:
- Partidos jugados: 188
- Encuentros como titular: 167
- Goles convertidos: 2
- Asistencias aportadas: 1
- Tarjetas recibidas: 28 amarillas y 0 rojas
- Títulos conseguidos: 2 (Supercopa de la Liga 2022 y Concacaf Champions Cup 2025)
Los números de Erik Lira como jugador de la Selección Nacional de México
Siendo convocado desde 2021 pero teniendo regularidad real desde 2025, los números de Erik Lira en la Selección Mexicana han sido los siguientes:
- Partidos jugados: 20
- Encuentros como titular: 12
- Goles convertidos: 0
- Asistencias aportadas: 0
- Tarjetas recibidas: 5 amarillas y 0 rojas
- Títulos conseguidos: 2 (Concacaf Nations League 2025 y Copa de Oro 2025).