Cabo Verde le movió la estantería a Argentina: se vienen fuertes cambios para enfrentar a Egipto

Tras la agónica y trabajada victoria por 3-2 frente a Cabo Verde, la Selección Argentina ha dejado atrás el alivio de la clasificación para enfocarse de lleno en su próximo desafío: los octavos de final ante Egipto, que se disputarán este martes. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que debió suspender la práctica del sábado debido a las intensas tormentas, ya planifica un once inicial que busca recuperar la solidez y el brillo que el equipo ha mostrado de forma intermitente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Y sería con varias modificaciones.

Aunque se espera que el equipo base se mantenga, las dudas razonables tras el desgaste físico y la falta de fluidez ofensiva en el último encuentro han abierto la puerta a posibles cambios. Se estima que, como máximo, Scaloni realizaría tres variantes, uno por línea, para refrescar la estructura táctica.

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Qué cambios haría Scaloni para enfrentar a Egipto

La delantera es, sin duda, el sector que genera más interrogantes. La disputa por el puesto de centrodelantero acompañante de Lionel Messi continúa abierta. Lautaro Martínez fue el titular en lo 16avos, pero su falta de peso en el área ante una defensa cerrada reactiva la posibilidad de que Julián Álvarez retome la titularidad. Aunque el cordobés aún busca su mejor ritmo tras la lesión de tobillo que arrastraba antes del torneo, su movilidad sigue siendo una alternativa seductora para el cuerpo técnico.

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En la zona defensiva, la duda radica en el lateral izquierdo. Facundo Medina tuvo un desempeño sólido, pero terminó el partido contra Cabo Verde con molestias musculares (calambres). Ante este panorama, Nicolás Tagliafico, quien ha sido el dueño natural de esa banda durante el ciclo de Scaloni, se perfila como un candidato firme para recuperar el puesto y aportar la experiencia necesaria en una instancia de eliminación directa.

Finalmente, el mediocampo también podría sufrir una reestructuración. Thiago Almada, quien fue el primer cambio frente a los africanos, podría dejar su lugar para dar paso a nombres con diferentes características. Leandro Paredes surge como opción para estabilizar el eje del mediocampo y permitir que Alexis Mac Allister se suelte de sus funciones más posicionales. Por otro lado, la inclusión de Nicolás González es una posibilidad para ganar verticalidad y peso ofensivo, siendo un futbolista con un perfil más punzante que las opciones actuales.