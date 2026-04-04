El jugador de Chivas que podría enfrentar a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

En los últimos años, Chivas abrió más su panorama de mercado, pues en la actualidad cuenta con futbolistas que tienen más de una nacionalidad, como lo es el caso de Brian Gutiérrez y, en su tiempo, Santiago Ormeño e Isaac Brizuela, quien ahora vende marquesitas. Pero en sus filas tiene un caso nunca antes visto, ya que se podría enfrentar a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Daniel Villaseca tiene 3 nacionalidades: nació en Sudáfrica, pero su padre es mexicano y su madre checa, por lo que puede jugar para estas 3 selecciones en un futuro. Incluso, 2 de estas selecciones serán los rivales de fase de grupos del combinado azteca en el mundial, al que quiere llegar Marcel Ruiz, por lo que tomó una drástica decisión.

Daniel Villaseca tiene 3 nacionalidades: nació en Sudáfrica, pero su padre es mexicano y su madre checa.|@dan_villaa

¿Quién es Daniel Villaseca, jugador de Chivas que se puede enfrentar a México?

Villaseca Kubikova es un futbolista de 23 años que pertenece actualmente a Chivas, aunque juega con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, categoría en la que debutó el 18 de enero de 2024 en un partido ante Mineros de Zacatecas.

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El futbolista se desempeña como delantero y en este Clausura 2026 suma 3 goles en 595 minutos dentro del terreno de juego, que se reflejan en 9 partidos, 8 de ellos como titular. Por lo anterior, Gabriel Milito ya le echó un ojo.

El entrenador argentino consideró al jugador de 3 nacionalidades para enfrentar a Atlas en un partido de preparación por la Fecha FIFA de marzo, por lo que se integró al primer equipo en la gira por Estados Unidos.

Cabe mencionar que actualmente el futbolista no está en el radar ni de Sudáfrica ni de Chequia, pero es en esta última selección con la que tiene un proceso formativo desde pequeño, ya que ha representado al país europeo en la categoría Sub-17.