Marcel Ruiz no se rinde: La drástica decisión para no perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Marcel Ruiz ha decidido jugar su última carta para no perderse la cita máxima del futbol, desafiando los pronósticos médicos iniciales, según señala su compañero del equipo del Toluca Antonio "Pollo" Briseño.

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La esperanza es lo último que muere para Marcel Ruiz. A poco más de dos meses para que el balón ruede en el Estadio CDMX para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el mediocampista del Toluca podría regresar a la convocatoria de la Selección Mexicana.

¿Qué lo que dijo el Pollo Briseño sobre Marcel Ruiz?

En una plataforma digital el Pollo Briseño reveló que Ruiz no ha pasado por el quirófano pese a la gravedad de su situación. Las palabras del defensor fueron contundentes sobre la determinación del volante:

"Marcel no está todavía operado. Está trabajando mucho la masa muscular e intentará ver si puede jugar algunos partidos antes del Mundial; si no, se opera después. Lo va a intentar ya que no lo tiene totalmente roto", confesó Briseño.

Esta estrategia busca aprovechar la fortaleza física del jugador para estabilizar la articulación sin intervención quirúrgica inmediata, una medida arriesgada pero que responde al deseo de Ruiz en subirse a la convocatoria final de Javier Aguirre.

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¿Cuál es la lesión que sufre Marcel Ruiz?

El panorama clínico es complejo. Marcel Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha durante los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC. Tradicionalmente, una lesión de esta magnitud conlleva una baja de seis a nueve meses, lo que técnicamente lo descartaría de la fiesta mundialista. Sin embargo, el hecho de que la ruptura sea parcial abre una ventana, aunque mínima, para el tratamiento conservador.

¿Cuál es la postura de Javier Aguirre sobre Marcel Ruiz?

Tras el reciente amistoso entre México y Bélgica, el seleccionador nacional, Javier "Vasco" Aguirre, abordó la situación en conferencia de prensa. Aunque el estratega ha sido firme en que la selección no está para rehabilitar a nadie y que deben estar los jugadores al 100%, mostró una postura de apertura hacia uno de sus pilares en el medio campo.

"Ahora mismo dar un nombre descartado totalmente no me atrevería, porque hasta el mismo Marcel tenemos información de que tiene muchas ganas de estar y está haciendo todo lo posible", explicó el timonel Javier Aguirre.

El Vasco reconoció que la ausencia de Marcel, junto a la de figuras como Edson Álvarez o Malagón, ha complicado el esquema táctico, pero dejó claro que esperará hasta el último momento.

