La reciente clasificación de Bélgica a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras eliminar a Senegal, dejó una de las historias más emotivas y singulares del torneo: la de Amadou Onana. El mediocampista, quien nació en Dakar, Senegal, defendió con orgullo la camiseta de la selección belga en un duelo cargado de sentimientos, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados por su increíble capacidad de superación y su formación multicultural.

Nacido en Colobane, un humilde barrio de la capital senegalesa, Onana creció en una casa compartida con 14 familiares, una experiencia que marcó profundamente su visión de la vida. Sobre su infancia, el jugador recuerda: "Al crecer donde yo crecí... la gente no tenía mucho. Vi gente luchando, desayunando pero sin saber de dónde vendría la cena. Así que siempre tengo eso en mente. Prefiero ayudar a la gente que desperdiciar".

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Su camino hacia el éxito no fue sencillo. A los 11 años se estableció definitivamente en Bélgica junto a su familia, tras años de viajes constantes para visitar a su padre que vivía en Bruselas. En territorio belga, su carrera comenzó a forjarse a través de un duro peregrinaje por las canteras del Anderlecht, White Star Bruxelles y Zulte Waregem. Con una disciplina férrea y un dominio de cinco idiomas (wolof, flamenco, francés, alemán e inglés), Onana logró dar el salto internacional.

Su trayectoria profesional lo llevó a brillar en la cantera del Hoffenheim en Alemania, para luego asentarse en el Hamburgo y destacar en el Lille, donde su valor de mercado se triplicó, provocando que el Everton desembolsara más de 30 millones de euros por su fichaje. Actualmente, Onana es una pieza clave en el Aston Villa F. C. de la Premier League. Más allá del fútbol, el mediocampista mantiene un fuerte vínculo con sus raíces. Inspirado por los valores transmitidos por su padre y su abuelo, ya planea la creación de organizaciones benéficas destinadas a ayudar a su comunidad natal en Senegal, demostrando que su compromiso social es tan sólido como su presente deportivo en la élite europea.