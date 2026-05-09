El mexicano al que Lionel Messi invitó para jugar juntos tras ser campeón del mundo

Lionel Messi está a punto de hacer historia y disputar su sexto mundial con Argentina en este verano, aunque no le tocará pisar la CDMX, como sí lo hizo por allá del 2011, cuando jugó un partido en el entonces Estadio Azul (hoy Ciudad de los Deportes) para una causa benéfica. Fue en ese evento que el ex del Barcelona invitó a un mexicano para jugar juntos, ya que en ese momento había sido campeón del mundo. Conoce al paisano que le robó un beso al argentino.

Messi and Friends fue un evento que se organizó después del Mundial de Sudáfrica 2010, con el objetivo de recaudar fondos para la fundación Doctor Sonrisas, encargada de apoyar a niños con enfermedades terminales. Fue en ese partido de exhibición en el que participó Jonathan Espericueta, quien en ese entonces era una promesa para el futbol mexicano, pero nunca despuntó.

Jonathan Espericueta es el mexicano que invitó Messi a un partido benéfico.|@jonathanespericueta

Espericueta mencionó en su podcast de Promesas Fallidas que fue invitado a dicho evento luego de ser campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17. A él le tocó formar parte del equipo contrario y en más de una ocasión le tocó marcar a Messi.

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Él es el mexicano al que Lionel Messi invitó a jugar

Jonathan es canterano de Tigres y a muy temprana edad tocó la gloria al salir campeón del mundo en 2011 con la Selección Nacional Sub-17. Fue uno de los jugadores clave de la justa internacional, por lo que fue considerado como la próxima estrella del futbol mexicano.

Sin embargo, la historia fue otra, ya que de a poco se fue apagando hasta retirarse a muy temprana edad. Tras ello, el campeón del mundo se dedicó a jugar futbol en el llano y pádel con sus amigos, mientras trabajaba en negocios propios.

En este 2026, Espericueta regresó al foco público al iniciar su propio podcast, en el que cuenta sus anécdotas y lo bueno y malo que le dejó el futbol.