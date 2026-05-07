Ni siquiera vas a creer cuál mexicano conoció a Lionel Messi y le “robó” un beso

Luego de que Lionel Messi recibió la peor humillación en Inter Miami por parte de los rivales a los que les ofreció un autógrafo, ahora Leo vivió un insólito momento con un mexicano que le robó un beso en un reciente encuentro en el estadio del conjunto de Florida.

Así como Leo llegó a un récord con Argentina, recientemente fue protagonista de uno de los momentos más comentados de las últimas horas. Pues Carlos Villagrán, actor mexicano recordado mundialmente por su papel en El Chavo del 8, visitó el estadio del Inter Miami CF y aprovechó la ocasión para ver al campeón del mundo. Allí fue donde “Kiko” le robó un beso a Lionel Messi.

La emoción de Carlos Villagrán “Kiko” al saludar a Lionel Messi

Durante el encuentro, Villagrán no pudo ocultar la emoción que sintió al saludar a Messi. En distintos videos y fotografías difundidos por él mismo en redes sociales se aprecia el instante en que el comediante se acerca sonriente al futbolista argentino y le da un beso en la mejilla como muestra de cariño y admiración.

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“¿Los besos? Sabes que es Kiko”, comenzó diciendo en tono de broma. Además, le dedicó unas palabras al capitán argentino, mirándolo a los ojos: “Estoy honrado con tu presencia, te respeto, te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me perdí nada de todo lo que a ti te ha pasado, te veo y te repito y te repito y te repito”.

La reacción del público no tardó en aparecer. Miles de aficionados destacaron la humildad y cercanía de Messi, así como la alegría genuina del actor de “El Chavo del 8” durante toda la convivencia. Además del afectuoso saludo, el delantero argentino también firmó una camiseta para el actor mexicano.

El momento rápidamente ganó centenares de miles de likes y comentarios en el Instagram de Villagrán, ya que reunió a dos figuras muy queridas por distintas generaciones: una leyenda de la televisión mexicana y latinoamericana como Kiko, junto a Messi, uno de los futbolistas más importantes de la historia, para muchos el mejor.

