Tras el Mundial 2026: en qué puesto del Ranking FIFA quedó Argentina

La conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ trajo consigo la actualización oficial del ranking de selecciones que elabora y actualiza la FIFA mes a mes, a medida de las competencias que va disputando cada seleccionado. En esa oportunidad, quien vio su ubicación en el ranking alterada es Argentina, tras caer por un tanto contra cero ante España en la final disputada en el Estadio New York New Jersey el pasado fin de semana.

El Ranking FIFA actualizado marca que la Selección de Argentina descendió al segundo puesto. Con la caída en la final de la justa mundialista, el puesto pasó a ser del nuevo campeón del mundo. El conjunto de España escala de esta manera hasta la primera colocación de la nómina global gracias a su victoria y la consagración en la final del torneo ecuménico. Esta actualización confirmó el movimiento en la cima de la clasificación general debido al impacto directo que otorgan los partidos de la fase final del certamen.

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Luego de la derrota ante España, el estratega argentino Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente del seleccionado en conferencia de prensa. "Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en este lugar maravilloso”, comenzó diciendo el entrenador entre lágrimas. "Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer. Difícilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en alma”, agregó. Además, sembró más dudas sobre su futuro, ya que su contrato finaliza en diciembre de este año: "Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo que hablar con el presidente. Es difícil armar algo tan grande como esto".

Se espera que en las próximas semanas haya definiciones y se empiecen a diagramar los próximos compromisos para las fechas FIFA de septiembre y octubre.