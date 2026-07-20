Leyenda de Alemania habló del México vs Inglaterra y dijo que todavía no entiende el resultado

Las repercusiones sobre el nivel competitivo de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan generando análisis en la prensa internacional tras el cierre del torneo. El exdelantero y director técnico Jürgen Klinsmann, una leyenda de Alemania, volvió a referirse al desempeño desplegado por el conjunto azteca durante su enfrentamiento contra la escuadra de Inglaterra.

Jürgen Klinsmann |Getty Images

Klinsmann, campeón del mundo en Italia 1990 con Alemania, repasó el encuentro que disputó la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y mencionó las adversidades que tuvo que sortear el conjunto británico. "No puedo explicar cómo Inglaterra logró ganar, ya que todo estaba en su contra: la altitud, la presión, jugar en Ciudad de México". Además, Jürgen ponderó el duelo entre el combinado nacional y el conjunto europeo como uno de los mejores de la justa mundialista: "Para mí, el partido del Mundial fue el de México contra Inglaterra. No sé cómo Inglaterra logró vencer en ese encuentro. Fue un verdadero milagro ya que el esfuerzo físico, sumado a la altitud de más de dos mil metros; fue fantástico, fue extraordinario. Para mí, ese fue el partido del torneo".

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El duelo disputado en el Estadio Ciudad de México se llevó los reflectores del mundo entero, tal como lo remarcó el campeón del mundo alemán Jürgen Klinsmann. Con todo el dominio del conjunto mexicano, Inglaterra logró poner el 1-0 de forma aislada por intermedio del mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham. Minutos después llegó el segundo gol, también de Jude, un golpazo para los aficionados locales. Sin embargo, México pudo descontar por intermedio de Quiñones.

Ya en el complemento, Harry Kane amplió la ventaja y Raúl Jiménez marcó también para poner el segundo de México. De esta manera, el duelo quedó en manos de Inglaterra por 3-2.