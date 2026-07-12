El Mundial 2030 podría ser el más grande de la historia: se analiza AMPLIAR el cupo de 48 equipos
El presidente de la FIFA desea expandir la siguiente Copa Mundial de la FIFA™
La etapa final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ abre nuevos horizontes dentro de su máximo organismo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cuenta con el deseo de poder expandir la siguiente edición que se disputará en el 2030 a más selecciones.
Hay que recordar que en este torneo el Mundial se jugó por primera vez con 48 equipos. Sin embargo, para Infantino el sueño es poder disputar otra edición con un total de 64 participantes. Es decir, que se contaría con 16 selecciones más para poder contar con un torneo de mayor longitud.
Infantino sueña con la inclusión de selecciones más pequeñas para la Copa Mundial de la FIFA™
La FIFA entabló conversaciones desde el 2025 con la idea de poder contar con un Mundial de 64 selecciones. Por lo que Gianni Infantino estableció que una de las razones para que se pueda ampliar el cupo en el torneo más importante a nivel de selecciones se debe al deseo de incluir a países más pequeños.
"Se debe permitir que cada nación sueñe con participar en la Copa del Mundo. Se puede ver que la calidad de los equipos es extremadamente alta, y cada vez es más alta, en todo el mundo. Si no le das a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”, comentó el presidente de la FIFA.
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Cómo sería el nuevo formato del Mundial 2030 con 64 selecciones
La edición del 2030 contará con 6 países como sede; Portugal, España, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Dentro de los cuales Portugal, España y Marruecos contarán con la mayoría de la cobertura de partidos, mientras que el resto del bloque sólo serían sede para los partidos de inauguración.
Ante el gran reto logístico que desempeña un torneo de 64 selecciones en 6 países, la FIFA establece sus respectivas reuniones para definir cómo se jugará el Mundial 2030. Ya que la tónica que se ha tomado dentro del organismo es el de ir expandiendo el torneo a múltiples latitudes.