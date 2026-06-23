¿El Mundial perdió exclusividad? El intenso debate sobre el futuro del futbol
¿La Copa Mundial sigue siendo el torneo más especial del planeta? Entre el debate surgen temas como la presión de jugar cada cuatro años, las lesiones, las ausencias históricas y el impacto del nuevo formato. Un análisis que pone sobre la mesa el presente y el futuro del futbol mundial.
La conversación va mucho más allá de los 90 minutos. En este análisis se debate si La Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene esa esencia única que la ha convertido en el torneo más importante del futbol.