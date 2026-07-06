El pedido especial de Cristiano Ronaldo antes de que Portugal enfrente a España

La Selección de Portugal afronta hoy uno de los compromisos más exigentes de su campaña en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que medirá sus fuerzas contra el seleccionado de España en el Estadio Dallas, en el marco de los octavos de final. Previo a este gran encuentro, fue Cristiano Ronaldo quien habló en conferencia de prensa y profundizó sobre varios temas respecto a su futuro en el seleccionado y el duro rival.

Portugal y España, el duelo de la fecha en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El capitán de la escuadra portuguesa acudió a las salas de prensa oficiales para brindar sus conclusiones sobre el panorama actual de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y realizó un análisis sobre el duelo frente a España. "Vamos a enfrentarnos a un equipo super difícil, pero estamos preparados", expresó. Además, Ronaldo realizó un pedido especial y reflexión sobre el encuentro. "Ojalá que no sea mi último partido, así me pueden matar un poco más", expresó en tono de broma mientras se dirigía a los periodistas.

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El delantero del Al-Nassr aprovechó el contacto directo con los medios internacionales para relatar en primera persona cómo está atravesando la actual justa mundialista. "Está siendo una experiencia bonita, vamos partido a partido. No es fácil para nadie. Solo hay que ver los equipos que han quedado eliminados, pero veo al equipo tranquilo. El sentimiento es casi siempre el mismo. Siempre es una gran pasión representar a tu país e intentar ganar por tu país. Se siente como si fuera el primer partido cada vez que piso el césped. Se trata de disfrutarlo lo máximo posible. Creo que eso es lo que se queda conmigo", aseguró.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de referirse a Lamine Yamal, la actual estrella de España que intentará arrebatarle el boleto a cuartos de final. "Tiene mucho futuro. No vi los partidos de España. Sólo un poco contra Cabo Verde. Tiene futuro. Lo está haciendo muy bien", cerró el delantero.