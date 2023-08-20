¡Medida desesperada! El plan del Real Madrid para fichar a Mbappé

Aunque todo parecía indicar que la novela entre el PSG, Real Madrid y Kylian Mbappé tendría una pausa al menos para la próxima temporada, podría darse un capítulo más en este Mercado de Fichajes.

Según el medio Sport Bild, el conjunto del Real Madrid intentará desesperadamente ir por el fichaje de Mbappé, fuente anteriormente mencionada comparte que la directiva merengue aguantará hasta el final del periodo de pases para hacer más fuerte su presión al PSG y así lograr el esperado fichaje de la estrella francesa.

Con días de ventaja para que se cierre la ventana de transferencias, la fuente citada dicta que el Real Madrid tiene posibilidades verdaderas de poder hacerse de los servicios del delantero galo.

El plan del Real Madrid es aprovechar las circunstancias entre Mbappé y el PSG, ya que si Kylian no renueva podrá marcharse libre el próximo año, esto no le conviene al cuadro francés, por esa razón los últimos días serán cruciales, pues sabiéndose esto buscarán lanzar una oferta de 120 millones de euros.

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Otras fuentes aseguran que Mbappe y PSG platican en la renovación

Los rumores cada vez son más fuertes y otro medio “The Times” dice todo lo contrario, ya que informa que existen contactos Mbappé y el PSG para concretar una renovación.

Según este medio afirman que el PSG y Mbappé habrían llegado a un acuerdo trazado para que el jugador culmine su contrato y se sume una compensación económica para el club.

Solo el tiempo dirá que pasará con Kylian Mbappé, el mercado de fichajes aún no cierra y todo puede pasar en el transcurso de estos días.

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