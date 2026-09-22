El Rey de Bakú: ¿Cómo le ha ido corriendo a Sergio Pérez en Azerbaiján?

Sergio Pérez vuelve uno de los lugares dónde fue feliz en su carrera profesional; el circuito de Bakú del Gran Premio de Azerbaiján. El piloto tapatío es considerado el más exitoso en este trazado y buscará los primeros puntos de Cadillac en su historia. A pesar de que los momios no lo favorecen para estar entre los primeros 10 puestos, el monoplaza de 'Checo' llevará mejoras en su unidad de potencia por lo que no se puede descartar que Pérez sorprenda.

Para el Gran Premio de Azerbaiján 2026, Pérez correrá con la escudería de origen estadounidense en busca de seguir como el Rey de Bakú y es que los resultados en suelo asiático lo respaldan ampliamente para llamarlo así.



En 2016 - Gran Premio de Europa (mismo circuito) salió séptimo con Force India y terminó tercero

En 2017, con Force India, largó sexto y abandonó por un choque.

En 2018, otra vez con Force India, partió octavo y volvió a subirse al podio en tercer lugar.

En 2019, ya con Racing Point, salió quinto y terminó sexto.

En 2021, con Red Bull, largó sexto y ganó su primera carrera en Bakú.

En 2022, con Red Bull, salió segundo y terminó segundo.

En 2023, con Red Bull, partió tercero, ganó la carrera y también se llevó la Sprint.

En 2024, con Red Bull, salió cuarto y abandonó por un choque con Sainz en la penúltima vuelta.

En 2020 no se disputó por la pandemia y en 2025 Checo no participó.

Buenas sensaciones a pesar del abandono

La carrera en el MadRing no terminó de la forma deseada para Checo Pérez, sin embargo, el piloto de Cadillac reiteró que está ansioso de subirse nuevamente a su monoplaza: "Nuestra carrera en Madrid iba muy bien hasta que tuvimos que retirar el auto, posiblemente el momento más sólido que hemos tenido en toda la temporada, y estoy ansioso por volver a pista para intentar replicarlo este fin de semana.

Bakú es un circuito en el que he tenido mucho éxito en el pasado, y la esperanza es empezar con el pie derecho, tomar un buen ritmo en las sesiones de práctica y entregar el buen resultado que el equipo se merece", finalizó. De momento, solo tres pilotos no han conseguido puntos en lo que va de esta temporada, Lance Stroll de Aston Martin y los dos pilotos de Cadillac; Valtteri Bottas y el antes mencionado Checo.