El rival de México sub-17 en los octavos de final del Mundial

La Selección de México femenil sub-17 buscará su pase ante Paraguay en los cuartos de final del Mundial de la especialidad que se lleva a cabo en Marruecos. El conjunto dirigido por Miguel Gamero pasó como segundo de su sector tras seis unidades cosechadas y enfrenatará a un combinado sudamericano que no perdió en la fase de grupos con saldo de dos triunfos y un empate.

El combinado tricolor viene de hilar dos triunfos, el primero ante Países Bajos y el segundo contra Camerún para sellar su boleto a los octavos de final de la justa mundialista. Las pupilas de Gamero pasaron página rápidamente tras caer en su debut contra Corea del Norte por 0-2 y derrotaron tanto a las europeas, como a las africanas por el mismo marcador 1-0.

¿Cuándo es el partido?

El compromiso entre México y Paraguay se disputará el miércoles 29 de octubre en punto de las 9:30 am y recuerda que podrás ver la cobertura por el sitio de TV Azteca Deportes. Cabe destacar que, Paraguay derrotó a sus similares de Nueva Zelada y de Zambia, además, igualó con Japón, por lo que será un compromiso sumamente disputado entre dos cuadros del continente americano.

Finalmente, será vital que México deje su portería imbatida, tal como lo hizo en sus dos anteriores cotejos y aumentar sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.