¡El Toro Fernández Falla el Segundo! Frente al Portero | Necaxa vs Cruz Azul Jornada 14 Liga MX 2025

¡Increíble lo que se perdió El Toro Fernández! En la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, el delantero de Cruz Azul quedó mano a mano frente al arquero de Necaxa, pero no logró concretar el segundo gol para La Máquina.

Necaxa
Cruz Azul
