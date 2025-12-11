Elektra remata esta bicicleta de montaña y trae un casco de regalo a un precio de locura

A falta de dos semanas para que llegue la Navidad, Elektra sorprendió a los usuarios con una oferta ideal para quienes buscan calidad, seguridad y precio accesible en un solo paquete. El Combo Bicicleta Benotto PMO R26 + Casco de Montaña ONE O ONE (talla L) llegó como una de esas oportunidades que no pasan desapercibidas.

Se trata de un producto confiable, pensado para el uso urbano y recreativo, con un precio que pocos creerían . El combo pasó de costar $5,299 a solo $3,999 en pago de contado, una rebaja que lo posiciona como uno de los mejores descuentos dentro de la categoría de bicicletas recreativas.

Por si fuera poco, el sitio habilitó un esquema de acceso fácil: $67 por 100 semanas con Préstamo Elektra. Esta modalidad le permite a los usuarios adquirir este y otros productos de la plataforma sin la necesidad de hacer una inversión mayúscula.

|Elektra

La oferta de Elektra para conquistar a nuevos ciclistas

Lo atractivo de esta promoción no se limita al precio; el producto está claramente orientado a personas que buscan una bicicleta práctica, resistente y sin complicaciones. La Benotto PMO R26 llega con un cuadro y tijera de acero, un material duradero que ofrece estabilidad, ideal para trayectos urbanos y caminos moderados.

Su configuración de una sola velocidad elimina el mantenimiento complejo y la hace una excelente para desplazamientos diarios. Además, incorpora frenos V-Brake delanteros y traseros, un sistema confiable para ciclistas principiantes y jóvenes mayores de 10 años (edad mínima recomendada por el fabricante).

Otro de los puntos más atractivos del combo es la inclusión del casco ONE O ONE negro con detalles en azul (talla L) un accesorio de protección indispensable y que muchas veces se compra por separado.