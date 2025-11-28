Elektra le rebaja 2,000 pesos a estos tenis Nike Air Force 1 por el Black Friday 2025

El Black Friday 2025 llegó a México con una de las promociones más atractivas para los amantes del calzado deportivo. Elektra aplicó una rebaja significativa a uno de los modelos más icónicos de Nike: los Air Force 1 en color blanco. La promoción ha llamado la atención de todos los amantes de la marca, así como de aquellos que siguen de cerca las ofertas en la plataforma.

El precio original era de $5,509, pero por tiempo limitado los puedes adquirir en $3,599, lo que representa una reducción de casi 2,000 pesos. Para quienes prefieren pagos en cuotas, la compañía también habilitó la opción de abonar $60 semanales durante 100 semanas mediante el plan Préstamo Elektra.

Elektra

Además, la tienda mantiene disponibilidad en distintos tamaños, lo que garantiza que más personas puedan acceder a este producto. En estos momentos, puedes conseguir tus Nike Air Force 1 en tallas 26, 26.5, 27, 27.5, 28 y 28.5, por lo que aún es posible encontrar el número ideal antes de que se agoten.

Unos tenis clásicos e ideales para el día a día

Los Nike Air Force 1 Blanco para hombre son uno de los modelos favoritos de la marca a nivel mundial debido a su diseño limpio, su versatilidad y su capacidad para adaptarse tanto a atuendos casuales como a un estilo deportivo urbano.

Elektra destaca que estos tenis combinan tres aspectos clave que los convierten en una compra segura: comodidad, resistencia y transpirabilidad. Su construcción en materiales sintéticos ofrece durabilidad en el uso cotidiano, mientras que la suela de goma proporciona un mejor agarre y un impacto suave al caminar.

Por su estética clásica, los Air Force 1 combinan prácticamente con cualquier estilo, desde jeans hasta shorts y ropa deportiva. Es uno de los motivos por los que se mantienen en tendencia año tras año y por los que esta oferta se volvió en una de las más atractivas del Black Friday 2025.