Elektra pone en descuento el jersey del Club América y además lo tiene a pagos semanales

El América es uno de los equipos más populares de México y ahora, gracias a las ofertas del Black Friday 2025 de Elektra, todos los aficionados tendrán la posibilidad de conseguir el jersey blanco de la temporada 20/21 en oferta. Este modelo, uno de los más destacados de los últimos años, aparece ahora con un precio bajo y opciones de financiamiento accesibles.

Para pago de contado, el jersey bajó de un valor de casi $1,700 a uno de tan sólo $1,099, un descuento considerable para una pieza oficial que suele tener alta demanda. Además, La plataforma habilitó la opción de abonar $20 semanales durante 100 semanas con Préstamo Elektra, una modalidad pensada para quienes no quieren comprometer su presupuesto mensual.

Elektra

El producto cuenta con garantía del proveedor, válida únicamente por defectos de fábrica, lo que asegura que el comprador reciba una prenda en perfecto estado. Gracias al descuento vigente y al esquema de pagos semanales, Elektra acerca una opción conveniente para quienes buscan un artículo original del América sin pagar de más.

Los detalles del jersey del América disponible en Elektra

El jersey de visita del América disponible en descuento en Elektra presenta una propuesta en la que el blanco y el azul marino destacan, separados en el pecho por los icónicos tonos crema, rojo y azul. Este último color también resalta en los puños, algo que contrasta con el cuello en forma de V.

El escudo aparece en una versión que se adapta bien a los colores de la playera y los patrocinadores se aplican en azul marino o blanco según la zona de la tela. En el interior del cuello se incluye la frase “El Más Grande”, un detalle que seguramente apreciarán los aficionados americanistas.