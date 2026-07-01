Ellos conforman la defensa de oro de Inglaterra que México buscará penetrar este domingo

México ya conoce a su rival de octavos de final: enfrentará a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. El conjunto inglés aseguró su clasificación tras darle vuelta el partido a la República Democrática del Congo, con dos goles del delantero del Bayern Múnich, Harry Kane.

Harry Kane celebra el pase de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026.|Paul Childs/REUTERS

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel, se destaca por su gran línea de defensores que está compuesta por Djed Spence en el lateral izquierdo. Luego, los defensas centrales son Ezri Konsa junto a Marc Guehi, y el lateral derecho es Nico O'Reilly, actualmente en el Manchester City. A estos nombres deberá superar la ofensiva de México si quiere asegurarse el boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

TE PUEDE INTERESAR:



Harry Kane, el arma letal de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inglaterra será el rival a vencer de México en los octavos de final de la justa mundialista, y la defensa de la Selección Mexicana ya debe estar pensando en como frenar al goleador del Bayern Munich, Harry Kane. El 'Ciudadano' lleva 13 tantos en todas las ediciones que ha disputado de copas del mundo, y en la actual suma cinco goles, compartiendo el segundo puesto con Kylian Mbappé y Erling Haaland, los tres detrás de Lionel Messi que es el goleador con seis tantos.

Kane consolidó una gran fase de grupos en la cual marcó dos tantos en la victoria de Inglaterra ante Croacia por 4 a 2 y luego en el tercer partido ante Panamá, marcó nuevamente en el duelo que le terminó dando la clasificación al conjunto inglés a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los últimos dos goles llegaron en la victoria de hoy ante la República Democrática del Congo, Harry dio la cara por su selección una vez más, ya que gracias a él pudieron dar vuelta el partido para ahora pensar en los 8avos de final ante México.