Por qué dicen que el gol de Julián Quiñones fue fuera de lugar y qué dice la FIFA al respecto

Culminado el histórico triunfo de México ante Ecuador por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las polémicas y discusiones por algunas jugadas puntuales no tardaron en llegar. Los fanáticos ecuatorianos pusieron en el centro del debate el gol de Julián Quiñones en el encuentro, ya que su posición generó dudas en quienes no tienen claro el reglamento.

México 2-0 Ecuador |MEXSPORT

Los reclamos surgieron porque el delantero mexicano se encontraba por delante de los defensores cuando partió el pase y rápidamente los jugadores ecuatorianos señalaron una supuesta posición adelantada al momento de controlar el balón y conducir hacia el arco de Hernán Galíndez. Al chequear la posición de Quiñones, se observa que está atrás de la línea de la mitad del campo de juego y ante estas situaciones el reglamento de la FIFA dice: "Un futbolista no puede ser sancionado por fuera de juego si se encuentra en su propia mitad de la cancha. El plano de la línea media del terreno funciona como una frontera absoluta para juzgar la posición de los delanteros. Las extremidades o el tronco del atacante deben cruzar esa línea divisoria en el instante del pase para que exista una infracción". De esta manera, se finaliza con la polémica ya que Quiñones recibe el pase en propio campo; por lo tanto, el fuera de lugar no es sancionable.

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Julián Quiñones, una de las figuras de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbolista colombiano naturalizado mexicano ha sido una pieza fundamental en la estrategia de Javier Aguirre a tal punto de ganarse la titularidad desde el primer partido ante Sudáfrica en la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México.

¡Lo cantó con el corazón! 🗣️⚽



Martinoli nos regaló una postal narrando el gol de Quiñones contra Ecuador.



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Cabe destacar que Quiñones es el goleador de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con tres tantos, el primero marcado ante Sudáfrica nada más ni nada menos que en la apertura de la justa mundialista. El segundo tanto llegó en el cierre de la fase de grupos ante Chequia, mientras que el tercero abrió la victoria ante Ecuador por los 16avos de final.