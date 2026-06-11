Ellos son los 4 jugadores que la prensa de Sudáfrica califica como “más peligrosos” y “clave”

Este jueves México y Sudáfrica inauguran la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la cual es la tercera justa veraniega que el país alberga, logro que nadie ha logrado hasta ahora. El suelo está pactado a la 1 de la tarde y será transmitido por Azteca Deportes. Pero lo que llama la atención es que la prensa de Bafana Bafana considera a 4 jugadores como más peligrosos y clave en el duelo.

El conjunto azteca y los sudafricanos se volverán a ver las caras una vez más en la justa veraniega, tal y como lo hicieron en la edición 2010, cuando el país de África fue la sede de la Copa Mundial de la FIFA™, que ya tiene hora de inicio y las rutas para llegar.













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Los 4 futbolistas claves para los sudafricanos

Raúl “Tala” Rangel: La prensa sudafricana considera que el arquero de las Chivas será el portero titular de la Selección Mexicana. Ello ante la baja de Luis Ángel Malagón por lesión y porque Memo Ochoa ya tiene “una edad avanzada” al ir a su sexta Copa Mundial de la FIFA™. No obstante, por ahora es una incógnita.

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Edson Álvarez: Consideran que el canterano del América es el pilar del mediocampo del conjunto mexicano. No obstante, tendrá que contener a Teboho Mokoema, quien es una máquina. Cabe mencionar que ahora se desconoce si Álvarez será titular, ya que el puesto está muy reñido con Érik Lira.

Gilberto Mora: El “chico maravilla” está en la lista de los sudafricanos, ya que consideran que es el “encargado de buscar espacios entre líneas detrás del delantero”. Mora podrá hacer historia en esta justa mundialista, ya que se podrá convertir en el jugador azteca más joven en disputar un torneo de tal magnitud.

Raúl Jiménez: La prensa sudafricana destaca su juego aéreo, presencia física y la asociación con sus compañeros, lo que le puede causar serios problemas a la zaga defensiva. Si bien es cierto que Raúl disputará su cuarta Copa Mundial de la FIFA 2026™, no ha marcado ningún gol, por lo que este 2026 será clave para él.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y la Gran Final.