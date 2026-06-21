Hizo historia en el Mundial 2026 y se quebró al dedicarle el partido a un excompañero fallecido

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de sus páginas más conmovedoras en el estadio de Kansas City ya que la selección de Curazao, un pequeño equipo debutante en la máxima cita del fútbol internacional, logró un resultado histórico al empatar sin goles contra el seleccionado de Ecuador y sumar su primer punto en una justa mundialista. El gran héroe de la jornada fue el arquero de 37 años, Eloy Room, quien detuvo un total de quince remates a lo largo de los noventa minutos de juego y se transformó en una muralla infranqueable.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao’s Eloy Room in action REUTERS/Issei Kato|Issei Kato/REUTERS

La actuación de Room batió el récord de más atajadas en un partido mundialista sin tiempo suplementario y una vez finalizado el encuentro y recibir el premio al mejor jugador del partido, el experimentado guardameta no pudo contener la emoción, rompió en llanto por completo ante las cámaras de televisión al dedicarle este logro a un excompañero y portero de Curazao llamado Jairzinho, que falleció hace 7 años. Tras conocer esta historia, el gran punto conseguido por Curazao frente a Ecuador tomó aún más valor para los fanáticos del futbol.

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El conjunto dirigido por el estratega argentino, Sebastián Becaccece, atacó con insistencia y generó veintisiete disparos totales con la clara intención de llevarse la victoria. Sin embargo, ya con la primera intervención clave de Room que ocurrió a los dos minutos cuando tapó un mano a mano al delantero Enner Valencia, el portero marcó el rumbo de su noche con esa gran acción y le otorgó la confianza necesaria para sostener a su delegación durante todo el asedio.

De esta manera, el arquero contuvo seis remates directos en la primera mitad del juego y sumó otras nueve atajadas en el complemento, sus intervenciones impidieron los festejos de Moisés Caicedo y Gonzalo Plata en reiteradas ocasiones. Gracias a Room y sus compañeros, el combinado caribeño resistió de manera ordenada y logró celebrar su primer punto en la historia de los mundiales.