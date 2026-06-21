Dónde y en qué estadio se juega España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026

El Grupo H comienza su segunda jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un duelo entre España y Arabia Saudita que se lleva todos los reflectores. Los dirigidos por Luis De La Fuente enfrentan al conjunto arabe con la misión de ganar y acomodarse en el grupo de cara a la clasificación a 16vos. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta, ubicado en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.

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Cabe destacar que en dicho recinto, juegan como local los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United F.C. de la MLS. También albergó el Peach Bowl de la División I NCAA y el Super Bowl LIII para llegar a ser en la actualidad uno de los Estadios más importantes de la región y sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuenta con una capacidad de 75.000 espectadores y se espera para el duelo de hoy entre España y Arabia Saudita por el Grupo H, un estadio prácticamente colmado por los fanáticos europeos y arabes.

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España necesita ganar frente Arabia Saudita para acomodarse en el Grupo H

El conjunto de España busca sumar tres unidades fundamentales tras su último empate histórico frente a la escuadra de Cabo Verde. Por su parte el representativo de Arabia Saudita buscará seguir sorprendiendo al mundo y quitarle puntos al conjunto europeo, tal como lo hizo contra Uruguay en su debut mundialista.

En la conferencia previa a este trascendental duelo, Luis De La Fuente envió un mensaje a la afición y a sus jugadores "Los mensajes que me llegan desde España son de entrega total a la causa. Este equipo se ha ganado la confianza de todos. Tenemos ganas de competir de nuevo y recuperar buenas sensaciones, hemos analizado el partido ante Cabo Verde desde el espíritu de la mejora. Vamos a mantener la idea y ya veremos si cambiamos piezas" culminó el estratega.