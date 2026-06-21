Dónde y en qué estadio se juega España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026
España enfrenta a Arabia Saudita con la obligación de mejorar su imagen y acomodarse en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El Grupo H comienza su segunda jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un duelo entre España y Arabia Saudita que se lleva todos los reflectores. Los dirigidos por Luis De La Fuente enfrentan al conjunto arabe con la misión de ganar y acomodarse en el grupo de cara a la clasificación a 16vos. El encuentro se disputará en el Estadio Atlanta, ubicado en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.
Cabe destacar que en dicho recinto, juegan como local los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United F.C. de la MLS. También albergó el Peach Bowl de la División I NCAA y el Super Bowl LIII para llegar a ser en la actualidad uno de los Estadios más importantes de la región y sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuenta con una capacidad de 75.000 espectadores y se espera para el duelo de hoy entre España y Arabia Saudita por el Grupo H, un estadio prácticamente colmado por los fanáticos europeos y arabes.
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España necesita ganar frente Arabia Saudita para acomodarse en el Grupo H
El conjunto de España busca sumar tres unidades fundamentales tras su último empate histórico frente a la escuadra de Cabo Verde. Por su parte el representativo de Arabia Saudita buscará seguir sorprendiendo al mundo y quitarle puntos al conjunto europeo, tal como lo hizo contra Uruguay en su debut mundialista.
En la conferencia previa a este trascendental duelo, Luis De La Fuente envió un mensaje a la afición y a sus jugadores "Los mensajes que me llegan desde España son de entrega total a la causa. Este equipo se ha ganado la confianza de todos. Tenemos ganas de competir de nuevo y recuperar buenas sensaciones, hemos analizado el partido ante Cabo Verde desde el espíritu de la mejora. Vamos a mantener la idea y ya veremos si cambiamos piezas" culminó el estratega.