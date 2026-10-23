Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie Foster; dónde ver EN VIVO y GRATIS la función de Box Azteca

En un conflicto con 3 cinturones de por medio, Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie Foster se enfrentarán en las acciones de Box Azteca. Este sábado 24 de octubre, alrededor de las 23:00 horas en tiempo del centro de México, el mexicano y el estadounidense quieren manifestar quién es el mejor de ambos en el Peso Super Pluma. Por ello, he aquí el dónde ver EN VIVO y GRATIS una pelea de auténticos titanes.

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¿Qué esperar de la pelea de Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie Foster?

En las 130 libras, el mexicano llega como el monarca de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Su largo recorrido como profesional (31 años) registra 40 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Contando también que en 33 oportunidades mandó a sus rivales a la lona… fórmula que busca repetir este sábado.

Por su parte, el rival de 33 años también es el monarca de dicho peso, pero por el Consejo Mundial de Boxeo. Por ello, en caso de ganar (mismo caso que el “Vaquero) sería el campeón indiscutido de dicha categoría. Hasta el momento, el nacido en Texas cuenta con 25 triunfos y 3 derrotas en su recorrido profesional.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie Foster?

Como ha sido siempre, Box Azteca tiene en su pantalla las mejores peleas disponibles. En este caso, un duelo donde se decidirá al total monarca del Peso Super Pluma, podrá observarse en la pantalla de Azteca 7 en punto de las 23:00 horas. Además se recuerda que la misma pelea puede verse completamente EN VIVO en el sitio web o en la aplicación de Azteca Deportes.

¿Cuál es la agenda deportiva de TV Azteca… además de Emanuel “Vaquero” Navarrete vs O’Shaquie Foster?