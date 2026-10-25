Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs O’Shaquie Foster: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la pelea de unificación de peso súper pluma de box HOY sábado 23 de octubre; combate de boxeo online

Este sábado 24 de octubre del 2026, se enfrentan Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs O'Shaquie Foster en San Antonio, Texas. La pelea define la unificación de títulos en las 130 libras y se llevará acabo en el Frost Bank Center.

Así puedes ver la pelea 'Vaquero' Navarrete vs Foster

La pelea entre 'Vaquero' Navarrete vs Foster será transmitida en punto de las 23 horas tiempo del centor de México a través de la señal del canal Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes, con la mejor cobertura de todo el equipo de Box Azteca.

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Así llegan 'Vaquero' Navarrete y Foster

El boxeador mexicano, 'Vaquero' Navarrete llega con un récord de 40-2-1 con 33 victorias por la via del nocauts. Pone sobre la mesa sus campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Durante la ceremonia de pesaje, el peleador azteca registró exactamente 130 libras.

Por otra parte, el peleador O'Shaquie llega con una marca de 25-3 y 12 victorias por nocaut, exponiendo su título de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Superó la báscula con 129.8 libras, el norteamericano llega con un importante ritmo competitivo luego de vencer a Raymond Ford el pasado mes de mayo.