Fue un emblema de la Premier League y trabajó para más de 20 entrenadores durante cinco décadas

La Premier League es considerada la mejor liga en el mundo y esto se debe no solo al nivel que semana a semana muestra en el terreno de juego, sino también a la forma en cómo está organizada y al papel que cada uno de los trabajadores desempeña en los equipos de primera división.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Un ejemplo de esta situación es Kath Cassidy, quien posiblemente no es muy conocida por la afición de la Premier League en general pero que, durante más de cinco décadas de su vida, prestó servicios como una de las leyendas más grandes en la historia del Newcastle. ¿Cuál era su función?

Kath Cassidy, ¿la mujer más importante en la historia de la Premier League?

Kath nunca fue jugadora o entrenadora, pero desarrolló un papel fundamental tras bambalinas en el Newcastle, uno de los equipos más tradicionales de la Premier League en donde trabajó durante 52 años hasta el 2015, año en el que confirmó su retiro con 88 años de edad.

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Newcastle United's legendary tea Lady dies at https://t.co/iZ8cytCy4w Kath Cassidy pic.twitter.com/qm6va8NxZg — Jimmy lloyd Chatama (@JimmyLloyd376) March 28, 2017

En esencia, Kath era la encargada de servir el té mientras atendía a los futbolistas, periodistas y entrenadores, hecho que le ayudó a ganarse el respeto de toda la comunidad allegada al equipo blanquinegro, mismo en donde colaboró y atendió a más de 26 entrenadores en su trayectoria.

Entre los entrenadores a los que Kath atendió destacan nombres como Alan Pardew, Kevin Keegan, Rafael Benitez y Bobby Robson, mismos que en su momento destacaron la labor y la injerencia que esta mujer tuvo en su trabajo y en la forma en cómo destacaba sobre los demás.

¿Cómo fue la muerte de la querida Kath Cassidy?

Kath Cassidy, mujer respetada e idolatrada tanto en el Newcastle como en la Premier League en general, perdió la vida en el 2017 con 90 años de edad, un hecho que generó los lamentos de futbolistas como Alan Shearer y de miles de aficionados que la recuerdan hasta la actualidad.