Delantero de Cruz Azul anda encendido; estuvo en Europa y podría ser la sorpresa de Joel Huiqui

Cruz Azul atraviesa por una de las peores crisis ofensivas que ha tenido en los últimos años, pues a pesar de contar con cuatro delanteros registrados para esta temporada, la realidad es que ninguno de ellos ha logrado trascender en el terreno de juego como se tenía esperado.

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Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez, José Juan Calero y Mateo Levy son los cuatro delanteros registrados por Cruz Azul para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, en las últimas semanas quien ha destacado es un atleta que, curiosamente, está en las fuerzas inferiores.

¿Qué delantero está encendido y podría aparecer en Cruz Azul?

El mes de agosto fue uno de los más interesantes en la carrera de Emiliano Castañeda, quien ya sabe lo que es disputar minutos en el torneo Apertura 2026 de la mano de Joel Huiqui pero que, sin embargo, en donde realmente ha destacado es en la Sub-21 de la Liga Expansión MX.

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¡El sueño cumplido de la cantera celeste! 🚂💙⚽



¡Una noche inolvidable para Emiliano Castañeda! El joven delantero hizo su debut oficial en la Liga MX con la camiseta de Cruz Azul durante el duelo ante Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, coronando con esfuerzo y entrega… pic.twitter.com/o5SCLuYBcj — HistoriaAzul (@Historia_Azul) August 4, 2026

A través de su dorsal 258, Emiliano Castañeda vio sus primeros minutos en la fecha 4 ante el Atlante; sin embargo, vale decir que ya sabe lo que es estar en Europa luego de estar a prueba con el Queens Park Rangers, equipo que forma parte de la segunda división de Inglaterra.

Hoy, con 18 años de edad, Castañeda está confirmado como uno de los atractivos más interesantes que Cruz Azul tiene en este torneo, pues destaca no solo por su altura y zancada, sino también por la velocidad y la gran pegada que tiene tanto dentro como fuera del área.

¿Cruz Azul fichará a otro delantero en el siguiente mercado de fichajes?

Luego de lo que ha ocurrido a lo largo de esta temporada, todo haría indicar que la directiva de Cruz Azul buscaría reforzar su aparato defensivo de cara al siguiente torneo, lo cual haría que uno de los dos extranjeros, ya sea Fernández o Ibáñez, tenga los días contados en el club.