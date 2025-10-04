deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
¡Empate agónico al 98’! Sepúlveda marca de penal y Cruz Azul rescata punto vs Tigres | Liga MX 2025

¡Drama total en el cierre del Tigres vs Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! Al minuto 98, el árbitro marca penal para Cruz Azul y Ángel Sepúlveda lo convierte con sangre fría para poner el empate 1-1

Azteca Deportes
Liga MX
Tigres de la UANL
Cruz Azul
