¡Empate agónico al 98’! Sepúlveda marca de penal y Cruz Azul rescata punto vs Tigres | Liga MX 2025
¡Drama total en el cierre del Tigres vs Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025! Al minuto 98, el árbitro marca penal para Cruz Azul y Ángel Sepúlveda lo convierte con sangre fría para poner el empate 1-1
