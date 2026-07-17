Checo Pérez habla sobre el favorito en la final y lanza una frase para evitar polémicas

En la antesala del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue consultado sobre su favorito para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España. Conociendo su pasión por el futbol, la prensa buscó una respuesta directa, pero el piloto optó por mantener la diplomacia debido a los fuertes vínculos personales que lo unen a ambas naciones.

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Checo Pérez tiene el corazón dividido en la final del Mundial

Al ser presionado para elegir un bando de cara al partido de este domingo, Pérez destacó su profundo afecto por ambos países:



El vínculo con España: El mexicano expresó que siente una "conexión muy grande" con el país ibérico, detallando que pasa mucho tiempo allí junto a su familia todos los años y que le tiene un cariño especial.

El mexicano expresó que siente una "conexión muy grande" con el país ibérico, detallando que pasa mucho tiempo allí junto a su familia todos los años y que le tiene un cariño especial. La conexión con Argentina: Checo mencionó su admiración por Lionel Messi, a quien definió como "el mejor jugador de la historia", señalando que le encantaría verlo ganar.

Checo mencionó su admiración por Lionel Messi, a quien definió como "el mejor jugador de la historia", señalando que le encantaría verlo ganar. La postura diplomática: El piloto concluyó que, para él, es "difícil escoger a uno" y aseguró que quien sea el ganador "va a ser un muy buen ganador". Asimismo, afirmó que ambos equipos merecen estar en la final y que se verá el "mejor partido del Mundial".

Checo Pérez|Crédito: @SChecoPerez

Checo Pérez no quiso polémicas con Argentina

Ante la insistencia del reportero sobre su neutralidad, el tapatío lanzó una frase para evitar polémicas antes de retirarse: "No me metas ahí en pedos con los argentinos". Este comentario refleja el cuidado de Pérez frente al complejo clima en redes sociales, donde las tensiones entre fanáticos de ambos países han escalado durante el torneo.

Cabe destacar que, a pesar de este contexto, el mexicano mantiene una gran amistad en la parrilla con el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto.