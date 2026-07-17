Julián Álvarez observa con atención: Atlético Madrid hace una fuerte advertencia a Barcelona en la previa de la final del Mundial 2026

En la previa de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futuro de Julián Álvarez se ha convertido en el centro de una tensa disputa de mercado entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Todo comenzó el pasado 22 de junio, tras la victoria Argentina ante Austria, cuando La Araña expresó públicamente su deseo de ser transferido para cumplir sus objetivos profesionales, una declaración que no generó buenas sensaciones en el Colchonero.

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La dura advertencia del Atlético al Barcelona

La directiva del Atlético de Madrid, liderada por Enrique Cerezo, ha respondido con total contundencia, acusando al club azulgrana de maniobras desleales. Según deslizó Infobae, fuentes cercanas a la institución "colchonera" fueron tajantes al calificar al Barcelona como un "club tramposo" y advirtieron que llevarán el caso ante la justicia deportiva de la FIFA. El historial de fricciones entre ambas entidades, especialmente marcado por el caso Griezmann, ha endurecido la postura de los madrileños.

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La directiva ha sido clara: las opciones de vender al delantero al Barcelona son nulas. La única vía para una salida es el pago íntegro de su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros. Incluso, el Atlético ya rechazó una oferta formal del Real Madrid de 150 millones de euros, demostrando que no tienen intenciones de abrir una negociación por una de sus piezas fundamentales.

A pesar de la declaración pública del delantero, desde el Atlético se intenta bajar la espuma del conflicto. Cerezo restó importancia al hecho de que Álvarez haya expresado su deseo de salir, señalando que "en esta vida casi todo tiene solución" y ratificando su continuidad: "Es jugador del Atlético de Madrid y va a ser jugador del Atlético de Madrid".

Mientras Julián Álvarez se prepara para disputar la final del domingo ante España tras haber sido pieza clave con un gol en los cuartos de final ante Suiza, el Atlético ya mira hacia el futuro. El club ha comenzado a trazar objetivos ambiciosos para la próxima temporada, incluyendo posibles refuerzos como el surcoreano Kang-in Lee, buscando consolidar un proyecto que, según la directiva, aspira a seguir nutriendo a las selecciones nacionales con jugadores de élite mundial.