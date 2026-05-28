En Europa ponen a Chivas como ejemplo a seguir por esta increíble razón

La Liga BBVA MX es una de las mejores del continente pero es cierto que no destaca por exportar talento. En Europa tienen claro cuál es la solución para salir de eso. Pues consideran que el éxito radica en imitar el proyecto deportivo de las Chivas de Guadalajara —que dará revancha—, el único club que apuesta firmemente por el futbolista mexicano.

La increíble razón por la que el Rebaño Sagrado es ejemplo en el viejo continente es su estructura de fuerzas básicas. Mientras otros equipos priorizan el mercado extranjero, el conjunto rojiblanco juega con puros jóvenes canteranos, potenciando así el crecimiento de la Selección Mexicana. Y así lo destacó André Bayardo, el joven mexicano que juega en el Rayo Vallecano.

Crédito: Mexsport

Lo que dijo André Bayardo en Europa sobre Chivas

“Es un equipo que siempre saca jugadores buenos. ¿Por qué no hacer lo que Chivas hace, si eso le resulta?”, cuestionó el juvenil en diálogo con AS. Además, destacó la enorme confianza de los técnicos rojiblancos para que los canteranos se desarrollen. Así, afirmó: “Me tocó jugar contra Chivas y es una cantera impresionante”.

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Quién es André Bayardo, el mexicano que recomendó a Chivas

André Bayardo, joya de las inferiores del Rayo Vallecano, fue quien puso los reflectores sobre el club tapatío. El oriundo de Jalisco emigró a España tras jugar en Tecos y el Club Oro. Desde Vallecas, el defensor aplaudió la audacia rojiblanca para debutar talentos sin importar los prejuicios sobre la edad.

El canterano rayista comparó la exportación mexicana con el modelo de Estados Unidos. Criticó que los clubes de la Liga MX tasan a sus jóvenes a precios altos, lo que dificulta su salida.

Bayardo habló del miedo a salir de la zona de confort

Para el zaguero del Rayo Vallecano, el jugador mexicano debe perder el miedo a emigrar. Admitió que vivir lejos de la familia en Europa es un reto complicado y pesado. Sin embargo, aseguró que abandonar la comodidad es el único camino real para alcanzar el profesionalismo de élite mundial. “Qué se animen. Cuando nos da miedo, es cuando más está la oportunidad”, dijo.

Finalmente, instó a los entrenadores de la Liga MX a utilizar las categorías Sub-23. Propuso alinearlos en el primer equipo frente a rivales de experiencia en lugar de frenarlos por su corpulencia. Según el juvenil, la garra y el hambre del futbolista mexicano triunfarán si se adopta la filosofía de Chivas.

