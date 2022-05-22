EN VIVO: Campeón de Campeones Atlético Morelia vs Atlante

Tras haber hecho un torneo de primer nivel y haberse coronado con el título de la Liga BBVA de Expansión MX, Atlético Morelia y Atlante disputarán el trofeo del Campeón de Campeones, mismo que los acreditaría como el mejor del año futbolístico.

El Atlético Morelia sacó ventaja en el duelo de ida, pero Atlante intentará remontar el marcador adverso para conseguir el título. Este partido se ha convertido en uno de los favoritos de la división de plata del futbol mexicano.

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El duelo se disputará en el Estadio Morelos, casa del Atlético Morelia, pero se espera una buena asistencia de la afición de los Potros, por lo que pinta para ser un juego interesante.

¿Ante quién se coronaron Atlético Morelia y Atlante?

El cuadro michoacano es el más resiente campeón de la Liga de Expansión MX, pues derrotaron por global de 2-0 a los Cimarrones en este Clausura 2022.

Atlante, por su parte, se consagró campeón del Apertura 2021 cuando vencieron a Tampico Madero con global de 3-0, siendo un nuevo título que sumaron a sus vitrinas.

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¿Cómo arrancó?

Ahora el primer duelo del Campeón de Campeones recibe el equipo con menos puntos y tendrá la Vuelta el de mayor cantidad de unidades en el año. Atlante sumó 58 puntos en ambos certámenes y Morelia un total de 59. La ida será este miércoles 18 de mayo en CDMX en el Estadio de los Deportes y por su parte la vuelta será el 21 de mayo en el Estadio Morelos. En la Liguilla del Clausura 2022 estos equipos se enfrentaron en Semifinales y Morelia ganó la serie 1-0 en Morelos, luego de haber empatado sin goles en el estadio Azulgrana.

El trofeo y los 5 millones de pesos en juego son los premios que recibirá el campeón del encuentro que reúne a los monarcas de los semestres Grita México 2021 y 2022.

