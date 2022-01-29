EN VIVO E-Prix de Diriyah de la Formula E 2022

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El actual campeón Nyck de Vries lideró el uno-dos de Mercedes-EQ en la primera ronda del ABB FIA Formula E 2021/22 en Diriyah, Arabia Saudita, con Stoffel Vandoorne en segundo y Jake Dennis (Avalanche Andretti) en tercero.

De Vries selló su primera victoria en la Formula E aquí el año pasado y aprovechó un desliz poco característico de Vandoorne para hacer la dupla, y el belga perdió su segundo salto a través del ciclo de activación del Attack Mode. La pareja fue dominante desde allí, terminando ocho segundos por delante de Dennis.

Nyck de Vries pretende repetir el triunfo

"El resultado puede ser el mismo, pero la forma en que lo logramos se sintió muy diferente: obviamente, comenzar ayer golpeando la pared en la primera vuelta no ayudó. Me puso a mí y al equipo en desventaja, luego tienes que reconstruir tu confianza y las condiciones eran muy resbaladizas, muy diferentes al año pasado. Siempre hay mucha evolución en la pista, por lo que tienes que desarrollarla en la FP2 y luego directamente a la clasificación. Así que en realidad estaba muy contento con lo que logramos en la calificación, y luego supe que teníamos un coche de carreras fuerte para sacar provecho de nuestra posición de clasificación."

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"Tuvimos un gran ritmo, el equipo hizo un gran trabajo y tuve un poco de suerte con Stoff perdiendo su Attack Mode pero al final del día fue impecable desde nuestro garaje y logramos ganar la primera carrera. Estoy muy satisfecho con la forma en que logramos ganar esta carrera y comenzar la temporada con fuerza", expresó De Vries en conferencia de prensa después de su primera victoria en el campeonato.

RESULTADOS: La clasificación completa de la Ronda 1

Lucas di Grassi finalizó quinto en su debut con ROKiT Venturi Racing justo por delante de su compañero de equipo Edoardo Mortara y Nick Cassidy, el hombre de Envision Racing también se llevó el punto por la TAG Heuer Fastest Lap.

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Jean-Eric Vergne de DS TECHEETAH lo siguió en octavo lugar, superando al novato Oliver Askew, quien estará feliz con su primer esfuerzo en la serie y puntos en el tablero, no es poca cosa. Mitch Evans de Jaguar completó las posiciones de pago de puntos.

De Vries lidera el camino en el Campeonato Mundial de Pilotos y con Vandoorne, Mercedes-EQ encabeza la carrera de Equipos.

Horario y dónde ver la segunda carrera del E-Prix de Diriyah

No te pierdas este sábado 29 de enero el segundo E-Prix de Diriyah en punto de las 10:50 AM, a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

