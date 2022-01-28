Ya se vive una nueva temporada de la Fórmula E

Como en las tres temporadas anteriores, el campeonato del mundo de la Fórmula E comenzó en Diriyah, Arabia Saudita, uno de los circuitos más exigentes del calendario. Oliver Rowland fue el protagonista de esta primera práctica de la campaña tras marcar un tiempo de 1m10.559s. Mientras que en la segunda posición se ubicó el portugués Antonio Felix da Costa.

Problemas con el polvo en la pista

El británico, Sam Bird, marcó un primer tiempo con 1m18.635, luego el polvo se hizo protagonista en la pista y fue hasta cuando desapareció que Pascal Wehrlein marcó un 1m15.867s. De Vries tuvo que interrumpir los primeros minutos con una nueva amarilla, deslizándose sobre el polvo y golpeando la barrera con su rueda trasera.

Las primeras 3 posiciones de la práctica

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El portugués Antonio Felix Da Costa volvió a hacerse presente con 1m10.717s y parecía que terminaría en la mejor posición, pero quien vino de atrás y sorprendió en la última vuelta fue el piloto británico Oliver Rowland, quien acabó por superar al campeón de la campaña 2019-20.

Finalmente, el piloto Jake Dennis fue tercero en la clasificación, mientras que Evans fue el quinto más rápido. Edoardo Mortara, fue el sexto más rápido en esta primera práctica del mundial de la Fórmula E.

Regresa la Fórmula E y la vives en Azteca Deportes

La Fórmula E World regresa este viernes y sábado 28 y 29 de enero con las dos primeras fechas de la octava temporada, corriendo en Diriyah, Arabia Saudita. La relevancia de la Fórmula E ha crecido alrededor del mundo, ofreciendo la alternativa eléctrica dentro de las pistas de autos. Esta nueva temporada consistirá en 16 carreras alrededor del mundo, desde Diriyah hasta Vancouver y Seul, pasando por México, donde se podrá disfrutar la velocidad en la pista.

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Recuerda que la nueva temporada de la Formula E la podrás disfrutar a partir de este viernes 28 de enero en punto de las 10:50 AM, a través del portal aztecadeportes.com y nuestra app oficial.