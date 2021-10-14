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EN VIVO: Leones Negros vs Celaya | Liga de Expansión BBVA MX

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara tratarán de seguir con la buena racha de resultados tras la llegada de Alfonso Sosa.

Leones Negros
|Foto: Universidad de Guadalajara

Este jueves continúa la jornada 12 de la Liga BBVA Expansión MX con la visita de los Toros de Celaya a los Leones Negros de la U de G. Los melenudos de Alfonso Sosa han tenido un cambio radical tras la llegada del entrenador que los dirigió en su última aventura por la Primera División.

Poncho Sosa volvió a la Universidad de Guadalajara para la jornada 8 tras la salida del Vikingo Dávalos y de inmediato se notó el cambio. Vencieron 3-0 al Tapatío en el Estadio Jalisco y de ahí cosecharon triunfos ante Cancún y Atlético Morelia. En su más reciente partido igualaron 1-1 contra Pumas Tabasco en calidad de visitante. Desde que Sosa tomó el mando no han perdido.

VE AQUÍ EN VIVO LEONES NEGROS VS CELAYA A LAS 4:55

“La actitud yo creo que se tenía, nada más que el 'profe' llegó a puntualizar ciertos detalles, a limar asperezas, la actitud nunca se perdió pero más bien se enfocó en los detalles puntuales que se venían cometiendo, los errores. Ayuda muchísimo, te da mucha credibilidad, cualquier cosa que él mencione o cualquier cosa que haga tiene mucha credibilidad porque así lo ha demostrado y así se ha dado en los últimos partidos” dijo el zaguero Juan de Alba en entrevista con Azteca Deportes.

Leones Negros recibirá al Celaya, equipo del Bajío que marcha en el octavo lugar de la tabla general con 16 unidades. En el arco tienen a Guillermo Allison, quien fue nombrado el arquero de la jornada pasada tras la actuación que tuvo en la victoria por la mínima diferencia contra los Cimarrones de Sonora.

“El torneo ya está maduro, estamos en un punto donde no hay vuelta atrás,venimos con una muy buena racha, muy buena actitud, venimos muy bien, el equipo está concentrado, motivado, con muchísimas ganas para salir a demostrar lo que se viene haciendo. Iependientemente del rival, estamos convencidos de que vamos por el triunfo” mencionó de Alba.

El partido entre Leones Negros y Celaya lo puedes seguir este jueves en punto de las 4:55 de la tarde por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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