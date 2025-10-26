deportes
Noticias
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Encuentro de leyendas: El REGALAZO de Jorge Campos a Fernando Alonso en el GP de México 

Jorge Campos, comentarista de Azteca Deportes, se reunió previo a la carrera de este domingo con el dos veces campeón de la Fórmula 1 el español Fernando Alonso

Fernando Alonso y Jorge Campos
Azteca Deportes
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Jorge Campos, el mítico portero mexicano y comentarista de Azteca Deportes, se reunió previo a la carrera de este domingo con el dos veces campeón de la Fórmula 1 el español Fernando Alonso dándole un regalo muy especial en el Gran Premio de México 2025. El escenario fue el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ambas figuras se encontraron en el paddock.

El Brody, conocido por sus espectaculares atajadas y sus extravagantes uniformes, visitó el hospitality de la escudería Aston Martin para saludar al piloto ibérico. En medio de sonrisas y bromas, El Inmortal le entregó a Fernando Alonso una de sus legendarias camisetas, como las que usaba en sus años dorados con Pumas y la Selección Mexicana.

El gesto fue recibido con gran alegría por el Padrino, quien no ocultó su admiración por el exarquero. “Es un honor recibir esta camiseta de una leyenda como Jorge Campos. ¡Qué estilo tenía!”, comentó el piloto de Aston Martin entre risas, mientras posaba con la prenda para las cámaras.

Jorge Campos y Fernando Alonso
AZTECA DEPORTES

La reunión se volvió viral en redes sociales, donde los aficionados celebraron el cruce de estas grandes figuras del deporte mundial. Jorge Campos aprovechó para bromear sobre la posible actuación de Alonso en la carrera y el de poder subir al podio.

El Gran Premio de México 2025 tuvo una auténtica pasarela de celebridades, y este año no fue la excepción. Además de Campos, también estuvieron presentes figuras como Rafa Márquez, Diego Boneta, Evander Holyfield y Keylor Navas, quienes convivieron con pilotos y aficionados.

Fernando Alonso
Aston Martin
