Se enfrentaron en México 86: el histórico reencuentro que vivirá hoy Javier Aguirre en el duelo México vs Sudáfrica

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Sudáfrica esconde una de esas joyas narrativas que solo el futbol puede regalar. Más allá de la táctica y los tres puntos en juego dentro del Grupo A, los banquillos del Estadio Ciudad de México albergarán un emotivo e histórico reencuentro. Javier Aguirre y Hugo Broos, estrategas de ambas escuadras, volverán a verse las caras exactamente 40 años después de haber chocado como futbolistas en el Mundial de México 86.

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Aquel verano de 1986 quedó marcado en la memoria colectiva del balompié nacional, pero para el Vasco y Broos significó un duelo de titanes en la cancha.

Javier Aguirre y Hugo Broos reviven hoy su histórico duelo de México 86

El destino cruzó sus caminos por primera vez en la fase de grupos de aquella fiesta mundialista. El Estadio Azteca fue el escenario donde la Selección Mexicana derrotó 2-1 a Bélgica. En ese compromiso, un combativo e inteligente Javier Aguirre manejaba los hilos del mediocampo azteca, mientras que un aguerrido Hugo Broos lideraba la defensa central del conjunto europeo, encargándose de frenar los embates de la delantera azteca.

Ambos jugadores fueron pilares indispensables para que sus respectivas naciones: México alcanzando los ansiados cuartos de final y Bélgica colándose de forma heroica hasta las semifinales.

Cuatro décadas después, la evolución de ambos personajes los coloca nuevamente frente a frente, pero ahora transformados en dos de los directores técnicos más experimentados y respetados del panorama internacional:

Javier Aguirre: Con 50 años de trayectoria en el futbol, el Vasco lidera a la Selección Mexicana con una filosofía que prioriza al ser humano por encima de los números, buscando replicar la localía histórica del 86.

Con 50 años de trayectoria en el futbol, el Vasco lidera a la Selección Mexicana con una filosofía que prioriza al ser humano por encima de los números, buscando replicar la localía histórica del 86. Hugo Broos: El estratega belga comanda hoy a Sudáfrica con la misma disciplina táctica que demostraba como zaguero central, convirtiendo a los Bafana Bafana en un equipo sumamente ordenado y peligroso.

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Hoy, cuando estrechen sus manos antes del pitazo inicial, Aguirre y Broos no solo inaugurarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™, revivirán el espíritu de México 86 en un abrazo que conecta el pasado dorado con el presente vibrante del futbol mundial.

