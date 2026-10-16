¿Nueva lesión? Entrenador del Al Qadsiah revela el motivo por el que Julián Quiñones no jugó vs Abha

Este viernes 16 de ocutbre del 2026, jugó Al Qadsiah vs Abha en la jornada 9 de la Primera División de Arabia Saudita y por un momento se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana pues Julián Quiñones no fue convocado al partido lo que provocó que el entrenador Brendan Rodger explicara su ausencia al finalizar el encuentro.

El dt reveló que la ausencia de Quiñones no fue por una lesión, es parte del plan de trabajo que tiene el equipo en la política de rotación, con lo que buscan que no haya lesiones. Por lo que podremos ver a Julián para los siguientes encuentros que serán ante Al-Taawoun y el Al-Hilal.

"Explicó que el poco tiempo de recuperación y el calor habían pasado factura a los jugadores, y señaló que el descanso de Julián formaba parte de la política de rotación de la plantilla. Añadió que el equipo se centrará ahora en la recuperación con el cuerpo médico de cara a los partidos de esta semana contra el Al-Taawoun y el Al-Hilal".

Con el buen momento de Julián Quiñones, se espera que regrese a la convocatoria de la Selección Mexicana para los encuentros que tendrá contra Jamaica correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los números de Julián Quiñones en la temporada 2026-2027 Primera División de Arabia Saudita

Por el momento, Julián registra 8 juegos disputados con el Al Qadsiah en lo que va de temporada al perder un par por lesión. Ha logrado marcar cuatro goles y ha dado tres asistencias en un total de 720 minutos en el terreno de juego.

Es uno de los goleadores del equipo, jugador clave en la ofensiva y que siempre aporta con anotaciones. Desde su llegada a Arabia Saudita ha disputado un total de 79 encuentros, en los que ha marcado 67 goles y ha dado 15 asistencias en 6,859 minutos de juego.