Pronóstico Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: esta es la predicción del resultado, según las apuestas

Luego de superar la fase de grupos con paso firme, Argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se jugará este viernes 3 de julio de 2026 en el Estadio Miami a las 4 p. m., donde la selección dirigida por Lionel Scaloni intentará confirmar su favoritismo.

Con transmisión de TV Azteca para Argentina vs Cabo Verde, la campeona del mundo llega como una de las candidatas al título. Del otro lado estará una de las revelaciones del torneo. El equipo africano avanzó invicto y buscará dar una de las grandes sorpresas de la competencia contra Lionel Messi.

Cuotas y apuestas en Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas legales, estos son los pronósticos para el partido entre Argentina y Cabo Verde:

Gana Argentina: 1.15

Empate: 8.50

Gana Cabo Verde: 20.00

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Las cuotas reflejan una amplia ventaja para el conjunto argentino, que además llega con Lionel Messi como uno de los máximos goleadores del torneo con 6 anotaciones.

El pronóstico de la inteligencia artificial para Argentina vs Cabo Verde

Según el análisis realizado con base en rendimiento, resultados recientes y producción ofensiva, Argentina aparece como favorita para avanzar a los octavos de final. Lionel Messi marcó tres goles ante Argelia, dos contra Austria y uno de tiro libre frente a Jordania.

Crédito: Mexsport

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Con base en el rendimiento mostrado hasta ahora, Argentina tendría alrededor de un 82% de probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. Cabo Verde aparece con cerca de un 18% de opciones de conseguir la sorpresa. El ganador de esta serie enfrentará a Egipto o Australia en el Estadio Atlanta el martes 7 de julio de 2026.

Los resultados de Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026

Resultados de Argentina en el Grupo J:

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Cabo Verde avanzó a los 16avos de final|Reuters

Resultados de Cabo Verde en el Grupo H:

España 0-0 Cabo Verde — Jornada 1

Uruguay 2-2 Cabo Verde — Jornada 2

Arabia Saudita 0-0 Cabo Verde — Jornada 3

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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