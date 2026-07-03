Revisaron el equipaje de un crack de Argentina y Messi no pudo parar de reír por lo que vio

La selección argentina vive un gran momento dentro y fuera de la cancha. Tras completar una fase de grupos perfecta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se trasladó a Miami para enfrentar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, antes de abordar el avión ocurrió una situación que terminó robándose la atención de los aficionados y provocó las carcajadas de Lionel Messi. De acuerdo con un video compartido por Josh Chavis, director creativo de VML Global, durante los controles de seguridad las autoridades revisaron el equipaje de Cristian “Cuti” Romero y encontraron un objeto inesperado dentro de su maleta.

No se si me causa mas gracia la risa de Messi o que al Cuti Romero le hayan sacado un Magiclick de la valija! pic.twitter.com/0qOz4rUFjE — MDC_10 🇦🇷 (@Marianodc_Gdc) July 2, 2026

El objeto que provocó las risas de Messi

Durante la inspección, los agentes detectaron un Magiclick, el tradicional encendedor manual utilizado en millones de hogares para encender estufas, parrillas o velas. El hallazgo llamó la atención de los elementos de seguridad y rápidamente generó las bromas de los futbolistas argentinos.

Según se observa en el video, Rodrigo De Paul le mostró la situación a Lionel Messi, quien no pudo evitar reírse al ver cómo los agentes exhibían el objeto encontrado en la valija del defensor del Tottenham. Algunos aficionados especularon en redes sociales que el encendedor podría formar parte de los rituales que varios jugadores realizan durante las concentraciones, aunque no existe ninguna confirmación oficial al respecto.

Argentina ya está en Miami para enfrentar a Cabo Verde

Más allá de la anécdota, Argentina continúa enfocada en su objetivo de defender el título mundial. La Albiceleste finalizó como líder del Grupo J luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania, consiguiendo puntaje perfecto en la primera fase del torneo.

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Ahora el conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido está programado para las 16:00 horas, tiempo del centro de México. El ganador avanzará a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se medirá al vencedor de la llave entre Australia y Egipto.

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