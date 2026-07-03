Argentina vs Cabo Verde: los rivales le harán un homenaje a Lionel Messi

La selección de Argentina se prepara para el partido de 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Del otro lado está Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo. Antes del encuentro, una declaración del presidente del país africano llamó la atención y generó expectativa alrededor de Lionel Messi por un homenaje que tienen preparado.

El partido se jugará este viernes a las 4 p. m. (tiempo del Centro de México) en Miami por los 16avos de final. En la previa, el presidente José María Neves habló sobre la admiración que existe en Cabo Verde por Messi. En medio de sus declaraciones, adelantó que el capitán argentino podría recibir un homenaje especial relacionado con la selección africana.

Messi será banca y en su lugar entrará Nico Paz.|Leo Messi

Argentina vs Cabo Verde y el homenaje para Lionel Messi

José María Neves, presidente de Cabo Verde, confirmó que quiere entregarle un jersey oficial de su país a Lionel Messi. El mandatario explicó que el regalo tendría el número 10 estampado, como reconocimiento a la carrera del futbolista argentino y a lo que representa para millones de personas.

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“Messi merece una playera de Cabo Verde con el número 10 grabado”, expresó Neves en diálogo con Radio Mitre (radio argentina). También destacó que el jugador argentino es uno de sus ídolos personales y que disfruta verlo dentro del campo. Aun así, dejó claro que su selección buscará ganar el partido.

Cabo Verde avanzó a los 16avos de final|Reuters

Cabo Verde llega invicto al duelo ante Argentina

Cabo Verde llega invicto a esta instancia del Mundial. En la fase de grupos empató ante España, Uruguay y Arabia Saudita. El equipo africano participa por primera vez en una Copa del Mundo y se convirtió en una de las revelaciones del campeonato.

El presidente caboverdiano también mostró confianza en el arquero Vozinha y destacó el rendimiento defensivo del equipo. Pese a la admiración por Messi, en Cabo Verde mantienen la ilusión de avanzar a los octavos de final y seguir haciendo historia en el torneo.

Crédito: Mexsport

La selección africana terminó segunda del Grupo H con tres empates. Igualó 0-0 con España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudita. Ahora enfrentará a la campeona del mundo en busca de un lugar en la siguiente ronda.

¿Contra quién se enfrentará el ganador de Argentina vs. Cabo Verde en Octavos de Final?

El ganador del partido avanzará a octavos de final y enfrentará al vencedor de Australia contra Egipto. Mientras tanto, la posible entrega del jersey de Cabo Verde a Lionel Messi ya se convirtió en uno de los momentos más comentados en la previa del encuentro.