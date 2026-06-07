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El equipo de Concacaf que llegará más lejos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA

A tan solo cuatro días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la inteligencia artificial no se quiere perder la justa mundialista y también hace sus predicciones

La IA hizo una fuerte predicción
La Inteligencia Artificial, cada vez más cerca del futbol

Escrito por: Alejo Muñoz

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, las predicciones son cada vez más recurrentes por los fanáticos y en esta ocasión le consultamos la IA ¿que selección de CONCACAF llegará más lejos?, su respuesta hace ilusionar a todo México ya que la inteligencia artificial ponderó a los dirigidos por Javier Aguirre por encima de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Haití y Curazao.

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Si bien la IA puede y suele cometer errores, su predicción está fundamentada ya que a la hora de darnos la respuesta, analizó: localía, rendimiento del equipo, últimos partidos, figuras y madurez. No es casualidad para la inteligencia artificial que la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, sea quien llegue más lejos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El factor localía y el impulso del debut: Históricamente, jugar en casa transforma a las selecciones. El Estadio Ciudad de México y el apoyo masivo de la afición local serán un motor anímico único desde el partido inaugural contra Sudáfrica.

La madurez bajo el mando de Javier Aguirre: "El Vasco" le ha inyectado al grupo una dosis tremenda de disciplina táctica, colmillo y orden defensivo. El equipo llega con estabilidad, un vestuario fuerte y con el ánimo a tope tras superar con éxito la etapa de preparación (incluida la reciente goleada 5-1 ante Serbia).

Equilibrio entre jerarquía y juventud: Tienen una columna vertebral muy sólida. La zaga central con Johan Vásquez y César Montes pasa por un gran momento; en el medio, la frescura de Brian Gutiérrez o la pegada de Luis Chávez dan muchas variantes, y arriba cuentan con la tremenda jerarquía de Raúl Jiménez combinada con el desequilibrio de Julián Quiñones y Santiago Giménez.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar EN VIVO Y GRATIS a través de TV Azteca. El canal se encargará de transmitir 32 partidos de manera gratuita entre los que se encuentran todos los juegos de la Selección Mexicana.

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